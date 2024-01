Many Catholic schools have 2024 open houses set for January or February as part of National Catholic Schools Week.

ALL SAINTS

4400 22nd Ave., Kenosha, 53140

262-925-4024

allsaintskenosha.org

Sunday, Jan. 28, 11 a.m. to 2 p.m.

BURLINGTON CATHOLIC – ST. CHARLES

449 Conkey St., Burlington, 53105

262-763-2848

ourbcs.org

Sunday, Jan. 28, Mass at 8 a.m., 9 a.m. to noon

BURLINGTON CATHOLIC – ST. MARY

222 W. State St., Burlington, 53105

262-763-1515

ourbcs.org

Sunday, Jan. 28, Mass at 8 a.m., 9 a.m. to noon

CATHOLIC EAST

2461 N. Murray Ave., Milwaukee, 53211

2038 N. Bartlett Ave., Milwaukee, 53202

414-964-1770

catholiceast.org

Tuesday, Jan. 30, 3:45 to 5 p.m.

CHRIST CHILD ACADEMY

2722 Henry St., Sheboygan, 53081

920-459-2660

christchildacademy.com

Wednesday, Jan. 31, 6 to 7:30 p.m.

CHRIST KING

2646 N. Swan Blvd., Wauwatosa, 53226

414-258-4160

christkingparish.org/school

Sunday, Jan. 28, 9 a.m. to noon

DIVINE MERCY

695 College Ave., South Milwaukee, 53172

414-764-4360

divinemercysmschool.org

Thursday, Feb. 1, 4:30 to 7 p.m.

DIVINE SAVIOR

305 Fredonia Ave., Fredonia, 53021

262-692-2141

dsoll.org/DSCS

Wednesday, Jan. 31, 5:30 to 6:30 p.m.

HOLY ANGELS

230 N. Eighth Ave., West Bend, 53095

262-338-1148

haswb.org

Sunday, Jan. 28, 10:30 a.m. to 12:30 p.m.

HOLY FAMILY

4849 N. Wildwood Ave., Whitefish Bay, 53217

414-332-8175

hfparishschool.org

Sunday, Jan. 28, 11:30 a.m. to 2 p.m.

HOLY TRINITY

305 Main St., Kewaskum, 53040

262-626-2603

htschool.net

Sunday, Jan. 28, noon to 1 p.m.

HOLYLAND CATHOLIC SCHOOL

N9290 Highway W, Malone, 54935

920-795-4222

holylandcatholicschool.org

Sunday, Feb. 4, 10 a.m. to 2 p.m.

JOHN PAUL II ACADEMY

2023 Northwestern Ave., Racine, 53404

262-637-2012

johnpaulacademy.org

Sunday, Jan. 28, 11 a.m. to 1 p.m.

LUMEN CHRISTI

11300 N. St. James Lane, Mequon, 53092

262-242-7960

lcsaints.org

Sunday, Jan. 28, 10 a.m. to noon

MARY QUEEN OF SAINTS

1227 S. 116th St., West Allis

414-476-0751

mqsca.org

Thursday, Feb. 1, 5 to 7 p.m.

MOTHER OF GOOD COUNSEL

3001 N. 68th St., Milwaukee, 53210

414-442-7600

mgcparish.org

Sunday, Jan. 28, 11 a.m. to 2 p.m.

NATIVITY JESUIT

1515 S. 29th St., Milwaukee, 53215

414-645-1060

nativityjesuit.org

Thursday, Feb. 8, 5:30 to 7 p.m.

NORTHWEST CATHOLIC

7140 N. 41st St., Milwaukee, 53209

414-352-6927

nwcschool.org

Tuesday, Jan. 30, 8 to 10 a.m.

OUR LADY OF GRACE

1435 Grove Ave., Racine, 53405

262-833-7100

ologa.org

Thursday, Feb. 1, 5 to 7 p.m.

OUR LADY QUEEN OF PEACE

2733 W. Euclid Ave., Milwaukee, 53215

414-672-6660

ourladyqueenofpeaceparish.org

Thursday, Feb. 1, 6 to 8 p.m.

PRINCE OF PEACE

1138 S. 25th St., Milwaukee, 53204

414-645-8786

setoncatholicschools.com/prince-of-peace

Tuesday, Jan. 30, 4:30 to 6 p.m.

SHEPHERD OF THE HILLS

W1562 County Road B, Eden, 53019

920-477-3551

soth-school.org

Saturday, Jan. 27, Following 4 p.m. Mass until 6 p.m.

ST. AGNES

12801 W. Fairmount Ave., Butler, 53007

262-781-4996

stagnesparish.org/schoolmp

Sunday, Jan. 28, 9 a.m. to 10:30 a.m.

ST. ALPHONSUS

6000 W. Loomis Road, Greendale, 53129

414-421-1760

school.st-alphonsus.org

Sunday, Jan. 28, 10 a.m. to noon

ST. ANDREW

115 S. Seventh St., Delavan, 53115

262-728-6211

standrews-delavan.org/school

Wednesday, Jan. 31, 5:30 to 7 p.m.

ST. ANTHONY ON THE LAKE

W280N2101 Prospect Ave., Pewaukee, 53072

262-691-0460

stanthony.cc/school

Sunday, Jan. 28, 10 a.m. to 1 p.m.

ST. BRUNO

246 W. Ottawa St., Dousman, 53118

262-965-2291

stbrunoparish.com/st-bruno-parish-school

Sunday, Jan. 28 (Winter Carnival), 11:30 a.m. to 1:30 p.m.

Thursday, Feb. 1 (Academic Night), 6:30 to 8 p.m.

ST. CATHERINE

2647 N. 51st St., Milwaukee, 53210

414-445-2846

saintcatherine.org

Thursday, Feb. 1, 3 to 5 p.m.

ST. CHARLES

526 Renson Road, Hartland, 53029

262-367-2040

school.stcharleshartland.com

Sunday, Jan. 21, 10 a.m. to noon

ST. CHARLES BORROMEO

3100 W. Parnell, Milwaukee, 53221

414-282-0767

scbmil.org/school-page

Thursday, Feb. 1, 6 to 8 p.m.

ST. DOMINIC

18105 W. Capitol Drive, Brookfield, 53045

262-783-7565

stdominic.net/school

Sunday, Jan. 28, 10 a.m. to 12:30 p.m.

ST. EUGENE

7600 N. Port Washington Road, Fox Point, 53217

414-918-1120

steugene.school

Sunday, Jan. 28, 9:30 a.m. to 1 p.m.

ST. FRANCES CABRINI

529 Hawthorn Drive, West Bend, 53095

262-334-7142

school.saintfrancescabrini.com

Sunday, Jan. 28, 9 a.m. to noon (with pancake breakfast)

ST. FRANCIS BORGIA

1425 Covered Bridge Road, Cedarburg, 53012

262-377-2050

sfbschool.org

Sunday, Jan. 28, 11:15 a.m. to 1 p.m.

ST. GABRIEL

1200 St. Gabriel Way, Hubertus, 53033

262-628-1711

sgabriel.org

Sunday, Jan. 28, 9 a.m. to noon

ST. GREGORY THE GREAT

3132 S. 63rd St., Milwaukee, 53219

414-321-1350

gregthegreat.org

Tuesday, Jan. 30, 4:30 to 6:30 p.m.

ST. JOHN THE BAPTIST

116 Pleasant St., Plymouth, 53073

920-893-5961

sjbplymouth.org

Sunday, Jan. 28, 10:30 to 11:30 a.m.

ST. JOHN THE EVANGELIST

8500 W. Cold Spring Road, Greenfield, 53228

414-321-1965

sje.k12.wi.us

Saturday, Jan. 27, 2 to 4 p.m.

ST. JOHN VIANNEY

17500 W. Gebhardt Road, Brookfield, 53045

262-796-3942

stjohnv.org/school

Wednesday, Jan. 24, 6:30 to 7:30 p.m.

Sunday, Jan. 28, 10 to 11 a.m.

ST. JOHN XXIII

1802 N. Wisconsin St., Port Washington, 53074

262-284-2682

stjohn23rd.school

Saturday, Feb. 3, 3 p.m. (Mass, spaghetti dinner and student talent show to follow)

ST. JOSEPH – BIG BEND

S89W22650 Milwaukee Ave., Big Bend, 53103

262-662-2832

stjoesbb.com/school

Sunday, Feb. 28, 9:30 a.m. to 12:30 p.m.

ST. JOSEPH – GRAFTON

1619 Washington St., Grafton, 53024

262-375-6505

stjosephgrafton.org/school

Thursday, Feb. 1, 5 to 7 p.m.

ST. JOSEPH – RACINE

1525 Erie St., Racine, 53402

262-633-2403

st-joes-school.org

Monday, Feb. 5, 3:15 to 5:15 p.m.

ST. JOSEPH – WAUWATOSA

2750 N. 122nd St., Wauwatosa, 53222

414-771-5577

stjosephschooltosa.com

Sunday, Jan. 28, 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

ST. JOSEPH CATHOLIC ACADEMY – LOWER CAMPUS

7207 14th Ave., Kenosha, 53143

262-656-7360

sjcawi.org

Sunday, Jan. 28, 1 to 4 p.m.

ST. JOSEPH CATHOLIC ACADEMY – UPPER CAMPUS

2401 69th St., Kenosha, 53143

262-654-8651

sjcawi.org

Sunday, Jan. 28, 1 to 4 p.m.

ST. LEONARD

W173S7777 Westwood Drive, Muskego, 53150

262-679-0451

stleonards.org/school

Sunday, Jan. 21, noon to 1:30 p.m.

ST. LUCY

3035 Drexel Ave., Racine, 53403

262-554-1801

stlucysschool.com

Thursday, Feb. 1, 5 to 7 p.m.

ST. MARGARET MARY

3950 N. 92nd St., Milwaukee, 53222

414-463-8760

setoncatholicschools.com/st-margaret-mary

Thursday, Feb. 1, 3:30 to 6 p.m.

ST. MARY – HALES CORNERS

9553 W. Edgerton Ave., Hales Corners, 53130

414-425-3100

stmaryhc.org/school

Sunday, Jan. 28, 8:30 a.m. to 12:30 p.m.

ST. MARY – MENOMONEE FALLS

N89W16215 Cleveland Ave., Menomonee Falls, 53051

262-251-1050

stmaryparishschool.org

Sunday, Jan. 28, 11 a.m. to 2 p.m.

ST. MARY’S VISITATION

13000 Juneau Blvd., Elm Grove, 53122

262-782-7057

stmaryeg.org

Sunday, Jan. 28, 8:30 to 11 a.m.

ST. MATTHEW

9329 S. Chicago Road, Oak Creek, 53154

414-762-6820

stmattoc.org

Saturday, Jan. 27, 2:30 to 4 p.m.

ST. MATTHIAS

9300 W. Beloit Road, Milwaukee, 53227

414-321-0894

stmatthias-milw.org/school

Wednesday, Jan. 24, 6 to 7 p.m.

ST. MONICA

5635 N. Santa Monica Blvd., Whitefish Bay, 53217

414-420-6246

stmonica.school

Sunday, Jan. 28, 9 a.m. to noon

ST. PETER

206 E. Washington St., Slinger, 53086

262-644-8083

spcsslinger.org

Sunday, Jan. 28, noon to 1:30 p.m.

ST. RITA

4433 Douglas Ave., Racine, 53402

262-639-3333

st-ritasschool.org

Tuesday, Jan. 30, 5 to 7 p.m.

ST. ROBERT

2200 E. Capitol Drive, Shorewood, 53211

414-332-1164

strobert.school

Sunday, Jan. 28, 9:30 to 10:30 a.m.

ST. ROMAN

1810 W. Bolivar Ave., Milwaukee, 53221

414-282-7970

stromanschool.com

Thursday, Feb. 1, 6 to 8 p.m.

ST. SEBASTIAN

1747 N. 54th St., Milwaukee, 53208

414-453-5830

school.saintsebs.org

Sunday, Jan. 28, 9 to 11 a.m.

ST. SEBASTIAN STEM ACADEMY

3030 95th St., Sturtevant, 53177

262-425-0009

stsebacademy.org

Sunday, Jan. 28, 10 a.m. to noon

ST. THOMAS AQUINAS

341 E. Norwich St., Milwaukee, 53207

414-744-1214

thomasaquinasacademy.com

Wednesday, Jan. 31, 4 to 6 p.m.

WAUKESHA CATHOLIC – ST. MARY

520 E. Newhall Ave, Waukesha, 53188

262-896-2929

waukeshacatholic.org

Sunday, Feb. 4, 9 to 11 a.m.

WAUKESHA CATHOLIC – ST. WILLIAM

444 N. Moreland Blvd., Waukesha, 53188

262-896-2929

waukeshacatholic.org

Sunday, Jan. 28, 8:30 to 11:30 a.m.