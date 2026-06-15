|Kenneth Kiedrowicz
|St. Catherine’s High School, Racine
|53
|Theresa Carpenter
|St. Joseph School, Racine
|23
|Rogelio Moreno
|St. Catherine’s High School, Racine
|5
|Jeff Brinkman
|St. Jerome School, Oconomowoc
|45
|Dan Holahan
|Marquette University High School, Milwaukee
|38
|Jim Schneider
|Marquette University High School, Milwaukee
|19
|Ann Maas
|Catholic Memorial High School, Waukesha
|45
|Tony Maas
|Catholic Memorial High School, Waukesha
|36
|Bonnie Scholz
|Catholic Memorial High School, Waukesha
|4
|Cheryl Liebetrau
|St. Frances Cabrini, West Bend
|15
|Jack Herbert
|Pius XI Catholic School, Milwaukee
|8
|Marty Van Hulle
|St. Anthony on the Lake, Pewaukee
|39
|Peggy Knappen
|St. Leonard Catholic School, Muskego
|15
|Gail Kordus
|St. Leonard Catholic School, Muskego
|9
|Janet Mroczkowski
|St. Leonard Catholic School, Muskego
|3
|JoAnn Dzinnick
|St. Leonard Catholic School, Muskego
|3
|Chris Tillman
|St. Leonard Catholic School, Muskego
|3
|Karin Kinzel
|St. Francis Borgia Catholic School, Cedarburg
|8
|Robbie Fackelman
|St. Francis Borgia Catholic School, Cedarburg
|3
|Mary Zimmermann
|St. Sebastian Catholic School, Milwaukee
|30
|Kathy Ganas
|Our Lady Queen of Peace, Milwaukee
|20
|Maria Schram
|Divine Savior Holy Angels HS, Milwaukee
|40
|Cynthia Blaze
|Divine Savior Holy Angels HS, Milwaukee
|35
|Diane Grolemund
|St. Charles (Hartland), Hartland
|21
|Margaret Lallensack
|All Saints Catholic School, Kenosha
|46
|Lisa Wavro
|All Saints Catholic School, Kenosha
|20
|Susan Bremer
|St. John Vianney School, Brookfield
|40
|Krista Radewahn
|St. Agnes Catholic School, Butler
|21
|Debbie Pokrzywinski
|St. Agnes Catholic School, Butler
|44
|Cheryl Downs
|St. Andrew Parish School, Delavan
|25
|Valerie Craig
|St. Andrew Parish School, Delavan
|24
|Michele Leto
|Blessed Sacrament School, Milwaukee
|40
|Lynda Baumann
|Corpus Christi Parish School, Waukesha
|29
|Elizabeth Lingo
|Corpus Christi Parish School, Waukesha
|11
|Mary Sippel
|St. Mary’s Springs Academy, Oconomowoc
|30
|Rebecca Coy
|St. Anthony School, Milwaukee
|3
|Janice Falzon
|St. Mary Parish School, Oconomowoc
|20
|Sandra Guebard
|St. Bruno Parish School, Dousman
|32
|Margaret Scott
|St. Katharine Drexel School, Oconomowoc
|40
|Mike Cho
|Holy Family Parish School, Oconomowoc
|15
|Julie Dlugopolski
|Dominican High School, Oconomowoc
|7
|Pam Keller
|Dominican High School, Oconomowoc
|29
|Tom Mueller
|Dominican High School, Oconomowoc
|24
|Maureen Ciganek
|St. Robert, Shorewood
|46
|Beth Roeder
|St. Thomas More High School, Milwaukee
|4
|Mary Spiegel
|St. Thomas More High School, Milwaukee
|17
|Gina Franz
|St. Mary, Menomonee Falls
|18
|Deb Schroeder
|St. Mary, Menomonee Falls
|27
|Lisa Schmidt
|St. John XXIII Catholic School, Oconomowoc
|36
|Susan Krier
|St. John XXIII Catholic School, Oconomowoc
|36
|Sheila Tranel
|Holy Angels, Oconomowoc
|29
|Carol Siercks
|Holy Angels, Oconomowoc
|6
|Barbara Gunnare
|Holy Angels, Oconomowoc
|18
|Michelle Hagen
|Mother of Good Counsel, Milwaukee
|2
|Lora Siehr
|St. Boniface, Germantown
|17
|Peg McDonnell
|St. Boniface, Germantown
|26