Name School Years
Kenneth Kiedrowicz St. Catherine’s High School, Racine 53
Theresa Carpenter St. Joseph School, Racine 23
Rogelio Moreno St. Catherine’s High School, Racine 5
Jeff Brinkman St. Jerome School, Oconomowoc 45
Dan Holahan Marquette University High School, Milwaukee 38
Jim Schneider Marquette University High School, Milwaukee 19
Ann Maas Catholic Memorial High School, Waukesha 45
Tony Maas Catholic Memorial High School, Waukesha 36
Bonnie Scholz Catholic Memorial High School, Waukesha 4
Cheryl Liebetrau St. Frances Cabrini, West Bend 15
Jack Herbert Pius XI Catholic School, Milwaukee 8
Marty Van Hulle St. Anthony on the Lake, Pewaukee 39
Peggy Knappen St. Leonard Catholic School, Muskego 15
Gail Kordus St. Leonard Catholic School, Muskego 9
Janet Mroczkowski St. Leonard Catholic School, Muskego 3
JoAnn Dzinnick St. Leonard Catholic School, Muskego 3
Chris Tillman St. Leonard Catholic School, Muskego 3
Karin Kinzel St. Francis Borgia Catholic School, Cedarburg 8
Robbie Fackelman St. Francis Borgia Catholic School, Cedarburg 3
Mary Zimmermann St. Sebastian Catholic School, Milwaukee 30
Kathy Ganas Our Lady Queen of Peace, Milwaukee 20
Maria Schram Divine Savior Holy Angels HS, Milwaukee 40
Cynthia Blaze Divine Savior Holy Angels HS, Milwaukee 35
Diane Grolemund St. Charles (Hartland), Hartland 21
Margaret Lallensack All Saints Catholic School, Kenosha 46
Lisa Wavro All Saints Catholic School, Kenosha 20
Susan Bremer St. John Vianney School, Brookfield 40
Krista Radewahn St. Agnes Catholic School, Butler 21
Debbie Pokrzywinski St. Agnes Catholic School, Butler 44
Cheryl Downs St. Andrew Parish School, Delavan 25
Valerie Craig St. Andrew Parish School, Delavan 24
Michele Leto Blessed Sacrament School, Milwaukee 40
Lynda Baumann Corpus Christi Parish School, Waukesha 29
Elizabeth Lingo Corpus Christi Parish School, Waukesha 11
Mary Sippel St. Mary’s Springs Academy, Oconomowoc 30
Rebecca Coy St. Anthony School, Milwaukee 3
Janice Falzon St. Mary Parish School, Oconomowoc 20
Sandra Guebard St. Bruno Parish School, Dousman 32
Margaret Scott St. Katharine Drexel School, Oconomowoc 40
Mike Cho Holy Family Parish School, Oconomowoc 15
Julie Dlugopolski Dominican High School, Oconomowoc 7
Pam Keller Dominican High School, Oconomowoc 29
Tom Mueller Dominican High School, Oconomowoc 24
Maureen Ciganek St. Robert, Shorewood 46
Beth Roeder St. Thomas More High School, Milwaukee 4
Mary Spiegel St. Thomas More High School, Milwaukee 17
Gina Franz St. Mary, Menomonee Falls 18
Deb Schroeder St. Mary, Menomonee Falls 27
Lisa Schmidt St. John XXIII Catholic School, Oconomowoc 36
Susan Krier St. John XXIII Catholic School, Oconomowoc 36
Sheila Tranel Holy Angels, Oconomowoc 29
Carol Siercks Holy Angels, Oconomowoc 6
Barbara Gunnare Holy Angels, Oconomowoc 18
Michelle Hagen Mother of Good Counsel, Milwaukee 2
Lora Siehr St. Boniface, Germantown 17
Peg McDonnell St. Boniface, Germantown 26