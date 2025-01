As provided by the schools listed. For more information, check out your local Catholic school’s web page at https://www.catholicschoolnearme.org.

All Saints

4400 22nd Ave., Kenosha

262-925-4024

allsaintskenosha.org

Sunday, Jan. 26, 11 a.m. to 2 p.m.

Burlington Catholic (Grades 4-8)

225 W. State St., Burlington

262-763-1515

ourbcs.org

Sunday, Jan. 26, 9-11 a.m.

Burlington Catholic (K3-Grade 3)

449 Conkey St., Burlington

262-763-1515

ourbcs.org

Sunday, Jan. 26, 9-11 a.m.

Christ Child Academy

2722 Henry St., Sheboygan

920-459-2660

christchildacademy.com

Wednesday, Jan. 28, 6-7 p.m.

Christ King

2646 N. Swan Blvd., Wauwatosa

414-258-4160

christkingschool.org

Sunday, Jan. 26, 9 a.m. to noon

Holy Family

4849 N. Wildwood Ave., Whitefish Bay

414-332-8175

hfparishschool.org

Sunday, Jan. 26, 11:30 a.m. to 1:30 p.m.

Holy Trinity

305 Main St., Kewaskum

262-626-2603

facebook.com/share/15Z1ZdKDzY/

Sunday, Jan. 26, 12:30-1:30 p.m. (chili luncheon)

Holyland

N9290 County Road W, Malone

920-795-4222

holylandcatholicschool.org

Sunday, Jan. 26, 8 a.m. to 1 p.m. (pancake breakfast)

John Paul II Academy

2023 Northwestern Ave., Racine

262-637-2012

johnpaulacademy.org

Sunday, Jan. 26, 9 a.m. to noon

Mary Queen of Saints Academy

1227 S. 116th St., West Allis

414-476-0751

mqsca.org

Sunday, Feb. 2, 9 a.m. to noon

Notre Dame School

1425 S. 26th St., Milwaukee

414-316-3287

notredamemke.org/enrollment-choice-process

Saturday, Feb. 1, 10 a.m. to noon

Wednesday, Feb. 5, 4:30-6:30 p.m.

Our Lady of Grace Academy

1435 Grove Ave., Racine

262-833-7100

ologa.org

Wednesday, Jan. 29, 5-7 p.m.

Our Lady Queen of Peace

2733 W. Euclid Ave., Milwaukee

414-672-6660

setoncatholicschools.com/our-lady-queen-of-peace

Thursday, Jan. 30, 5-6 p.m.

Prince of Peace

1646 S. 22nd St., Milwaukee

414-645-4922

princeofpeaceschool.org

Saturday, Feb. 8, 9 a.m. to noon

Shepherd of the Hills

W1562 County Road B, Eden

920-477-3551

soth-school.org

Saturday, Jan. 25, 5-6 p.m.

St Joan of Arc

120 Nashotah Road, Nashota

262-646-5821

facebook.com/share/1DmebjtWu7

Sunday, Jan. 26, noon to 2 p.m.

St. Adalbert

1913 W. Becher St., Milwaukee

414-645-5450

stadalbertmke.com

Sunday, Jan. 26, 11 a.m. to 1 p.m. (bilingual Mass at 10 a.m.)

St. Agnes

12801 W. Fairmount Ave., Butler

262-781-4996

stagnesparish.org

Sunday, Jan. 26, 9-10:15 a.m.

St. Alphonsus Catholic

6000 W. Loomis Road, Greendale

414-421-1760

school.st-alphonsus.org

Sunday, Jan. 26, 10 a.m. to noon

St. Andrew

115 S. Seventh St., Delavan

262-728-6211

standrews-delavan.org/school

Wednesday, Jan. 29, 5:30-7:30 p.m.

St. Anthony on the Lake

W280 N2101 Prospect Ave., Pewaukee

262-691-0460

stanthony.cc/school

Sunday, Jan. 26, 10 a.m. to 12:30 p.m.

St. Anthony (K4-Grade 2)

1669 S. Fifth St., Milwaukee

414-384-6612, ext. 103

stanthonymilwaukee.org

Tuesday, Feb. 4, 4-6 p.m.

St. Anthony (Grades 3-5)

1747 S. Ninth St., Milwaukee

414-384-6612, ext. 103

stanthonymilwaukee.org

Wednesday, Feb. 5, 4-6 p.m.

St. Anthony (Grades 6-8)

4801 S. Second St., Milwaukee

414-384-6612, ext. 103

stanthonymilwaukee.org

Thursday, Feb. 6, 4-6 p.m.

St. Anthony (Grades 9-12)

4807 S. Second St., Milwaukee

414-384-6612, ext. 103

stanthonymilwaukee.org

Thursday, Feb. 6, 4-6 p.m.

St. Boniface

W204 N11968 Goldendale Road, Germantown

262-628-1955

stbschool.org

Saturday, Jan. 25, 4:30-7:30 p.m. (spaghetti dinner)

St. Bruno

246 W. Ottawa Ave., Dousman

262-965-2291

stbrunoparishschool.com

Sunday, Jan. 26, 11:30 a.m. to 1:30 p.m. (winter carnival)

Thursday, Jan. 30, 6:30-8 p.m.

St. Charles Borromeo

3100 W. Parnell Ave., Milwaukee

414-282-0767

scbmilschool.org

Wednesday, Jan. 29, 6-8 p.m.

St. Dominic

18105 W. Capitol Drive, Brookfield

262-783-7565

stdominic.net/school

Sunday, Jan. 26, 10 a.m. to 12:30 p.m.

St. Elizabeth Ann Seton

814 Superior Ave., Sheboygan

920-452-1571

facebook.com/setoncatholic

Tuesday, Feb. 4, 3-6 p.m.

St. Francis de Sales

130 W. Main St., Lake Geneva

262-248-2778

sfdslg.org/school

Sunday, Jan. 26, 10 a.m. to noon

St. Gabriel

1200 St. Gabriel Way, Hubertus

262-628-1711

sgabriel.org

Sunday, Jan. 26, 9 a.m. to noon (pancake breakfast)

St. James the Less Academy

830 E. Veterans Way, Mukwonago

262-363-7615

sjlacademy.org

Sunday, Feb. 2, noon to 2 p.m.

St. John Paul II (K4-4)

3329 S. 10th St., Milwaukee

414-744-7188

stjohnpaulii.weconnect.com/st–john-paul-ii-catholic-school-k4-8

Sunday, Jan. 26, 11:30 a.m. to 1 p.m.

St. John Paul II (Grades 5-8)

3344 S. 16th St., Milwaukee

414-383-3453

stjohnpaulii.weconnect.com/st–john-paul-ii-catholic-school-k4-8

Sunday, Jan. 26, 11:30 a.m. to 1 p.m.

St. John the Evangelist

8500 W. Cold Spring Road, Greenfield

414-321-8540

stjohns-grfd.org

Saturday, Jan. 25, 2-4 p.m.

St. John Vianney

1755 N. Calhoun Road, Brookfield

262-796-3942

stjohnv.org/school

Sunday, Jan. 26, 9:30-10:45 a.m. and noon to 1:30 p.m.

St. Joseph Catholic Academy (K3 to Grade 5)

7207 14th Ave., Kenosha

262-656-7360

sjcawi.org

Sunday, Jan. 26, 1-4 p.m.

St. Joseph Catholic Academy (Grades 6-12)

2401 69th St., Kenosha

262-654-8651

sjcawi.org

Sunday, Jan. 26, 1-4 p.m.

St. Joseph

2750 N. 122nd St., Wauwatosa

414-771-5577

stjosephschooltosa.com

Sunday, Jan. 26, 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

Thursday, Jan. 30, 5:30-7:30 p.m.

St. Joseph

1525 Erie St., Racine

262-633-2403

st-joes-school.org

Monday, Feb. 3, 5-7 p.m.

St. Joseph

1619 Washington St., Grafton

262-375-6505

stjosephgrafton.org/school

Thursday, Jan. 30, 5-7 p.m.

St. Joseph

S89W22650 Milwaukee Ave., Big Bend

262-662-2737

stjoesbb.com/school

Sunday, Jan. 26, 9:30 a.m. to noon

St. Lucy

3035 Drexel Ave., Racine

262-554-1801, ext. 211

stlucysschool.com

Thursday, Jan. 30, 5-7 p.m.

St. Mary

9553 W. Edgerton Ave., Hales Corners

414-425-3100

stmaryhc.org/school

Sunday, Jan. 26, 8:30 a.m. to 12:30 p.m.

St. Matthew

423 Mill St., Campbellsport

920-533-4103

stmattsschoolcampbellsport.com

Monday, Jan. 27, 5 p.m.

St. Matthew

9329 S. Chicago Road, Oak Creek

414-762-6820

stmattoc.org

Saturday, Jan. 25, 2:30 p.m.

St. Matthias

9300 W. Beloit Road, Milwaukee

414-321-0894

stmatthias-milw.org/school

Sunday, Jan. 26, 11 a.m. to noon

St. Monica

5635 N. Santa Monica Blvd., Whitefish Bay

414-332-3660

stmonica.school

Sunday, Jan. 26, 9 a.m. to noon

St. Peter

3001 Elm St., East Troy

262-642-5533

saintpeterscatholic.school/school

Sunday, Jan. 26, 10:30 a.m.

St. Peter

206 E. Washington St., Slinger

262-644-8083

stpeterslinger.org/parish/school/school.php

Sunday, Jan. 26, noon to 1:30 p.m.

St. Rafael the Archangel

2075 S. 32nd St., Milwaukee

414-645-1300

strafael.org

Thursday, Jan. 30, 4-6 p.m.

St. Rita

4433 Douglas Ave., Racine

262- 639-3333

st-ritasschool.org

Tuesday, Jan. 28, 5-7 p.m.

St. Robert

2200 E. Capitol Drive, Shorewood

414-332-1164

strobert.school/admissions

Sunday, Jan. 26, 9:30 a.m. (Mass at 8:30 a.m.)

St. Roman

1810 W. Bolivar Ave., Milwaukee

414-282-7970

stromanschool.com

Thursday, Jan. 30, 5-7 p.m.

St. Sebastian

1747 N. 54th St., Milwaukee

414-453-5830

school.saintsebs.org

Sunday, Jan. 26, 9-11 a.m.

St. Sebastian STEM Academy

3030 95th St., Sturtevant

262-425-0009

stsebacademy.org

Sunday, Jan. 26, 10 a.m. to noon

St. Thomas Aquinas Academy

341 E. Norwich St., Milwaukee

414-744-1214

setoncatholicschools.com/st-thomas-aquinas

Thursday, Jan. 30, 4-6 p.m.

Waukesha Catholic (K3 to Grade 2)

440 N. Moreland Blvd., Waukesha

262-896-2929

waukeshacatholic.org/open-house

Sunday, Jan. 26, 10:30 a.m. to 1:30 p.m.

Waukesha Catholic (Grades 3 to 8)

520 E. Newhall Ave., Waukesha

262-896-2929

waukeshacatholic.org/open-house

Sunday, Feb. 2, 9-11 a.m.